Des outils sous le sapin

Pour les coins

Cette nouvelle perceuse de l'entreprise allemande Bosch offre cinq types d'ancrages pour les mèches, afin de faciliter l'accès aux coins et aux vis situées près d'un angle droit. Idéal pour travailler sur des meubles.

Système de visseuse/perceuse 5 en 1 FlexiClick, Bosch, 279 $

Peindre rapidement

Peindre une maison entière prend une éternité, même avec un rouleau. Pour aller plus vite, on peut utiliser un pulvérisateur. Mais il y a du gaspillage, et avec un fil électrique et un tuyau allant vers le pot de peinture, c'est une solution encombrante. Cette entreprise américaine a lancé en 2014 un pulvérisateur ayant son propre contenant à peinture, ce qui assure maniabilité et gaspillage minimum.

Pulvérisateur sans air électrique, Graco, 230 $