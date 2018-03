Cadeaux d'ados

Jeux rétro

S'ils aiment les jeux de table,voici une bien belle collection rétro de jeux vieux de 5000 ans, mais toujours aussi divertissants. Au menu: backgammon, dominos, ou échecs, au choix.

Games room, backgammon, Ridley's, 24,95 $

Du bonheur en bouteille

Ça a tout l'air d'une bombe aérosol. Mais c'est un parfum d'intérieur. Aux odeurs franchement sympas: licorne, bonheur ou... arc-en-ciel! Cinq choix de bouteilles, en cinq couleurs, pour cinq humeurs. Attention: c'est (très) sucré et ça sent (trop?) le bonbon. Pas de doute, ils adoreront.

Parfum d'intérieur, DOIY, 19,95 $

Parce que les voyages forment la jeunesse

Cette carte du monde à gratter fera rêver les ados bohèmes, en plus de décorer de façon unique leurs murs. Car plus on a voyagé, et plus la carte sera colorée. Un cadeau très personnel, et surtout personnalisable.

Scratchmap GOLD, Luckies of London, 29,95 $