Cadeaux de Noël pour amuser les enfants

Historiens de demain

Idéal pour les jeunes amateurs d'histoire, après les Romains et les gladiateurs, voici l'Égypte chez Playmobil. Cette belle grande pyramide est remplie de pièges, passages secrets et autres trésors. L'ensemble comprend une foule d'accessoires, pour familiariser l'enfant aux pharaons et à leur histoire. Attention, il nécessite environ 90 minutes à assembler. À partir de 6 ans.

La pyramide du pharaon, Playmobil, 89,99 $

Contemplatifs

Cent pièces, et autant de détails, sans oublier la foule de petits animaux, personnages et autres surprises à (re)trouver. À mi-chemin entre le casse-tête et le jeu de cherche et trouve, voilà un bien beau jouet pour occuper les journées (trop) froides, à passer tranquilles à la maison en pyjama.

Puzzle d'observation, La forêt enchantée, Djeco, 19,99 $

Jeux d'hiver

Difficile de passer inaperçu avec ce flamboyant flamant rose cet hiver. Après le jouet de piscine, voici le jouet des neiges : un tube gonflable aux couleurs flash et au fini doux, fait de vinyle épais, qui détonne et qui en jette. Les poignées sont robustes, pour plus de sécurité. De 8 à 80 ans (!).

Flamant rose gonflable, Bigmouth inc., 39,95 $