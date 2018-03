Noël sans se ruiner

Recevoir dignement... à moindre coût

Vous recevez à Noël. Si vous êtes serrés financièrement, êtes-vous condamnés à adopter la formule du repas-partage? Non: il est possible de ne pas bouder son plaisir de recevoir sans y laisser sa chemise. Voici les trucs de Marie-Michelle Garon, animatrice et coauteure des livres Beau, bon, pas cher et La croûte cassée.

Temps et organisation

«Oui, c'est absolument possible de recevoir à moindre coût, mais pour ce faire, il faut de l'organisation, nous dit d'emblée Marie-Michelle Garon. Parce que ce qu'on va économiser en argent, on va le dépenser en temps.» Plus vous achetez du tout préparé, plus c'est cher, résume-t-elle. «Les petites bouchées qu'on achète en entrée, c'est vraiment onéreux, et c'est souvent de moindre qualité que si on les fait soi-même», dit-elle. Il reste trois week-ends avant Noël. Lancez-vous donc dans la confection de chaussons aux épinards et de potages, que vous ferez congeler jusqu'au jour J. «Les chaussons, on n'a même pas besoin de les décongeler ; on les met au four et, tout de suite, ça se sert.»

Les viandes

On ne s'en sort pas: des carrés d'agneau, c'est cher. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut opter pour des pièces de viande moins chères et les apprêter avec succès. Les viandes à mijoter (jarret, palette) sont plus abordables, tout particulièrement le porc. «Si vous faites un osso buco de porc plutôt qu'un osso buco de veau, c'est vraiment moins onéreux. Et honnêtement, au goût, bonne chance pour la personne qui va être capable de le distinguer», souligne Mme Garon. On évite d'acheter des cubes à ragoût, pas toujours adaptés à une cuisson lente. En général, les plats en sauce se congèlent sans problème. Au chapitre des viandes abordables, on trouve aussi la viande hachée, avec laquelle on peut faire des boulettes ou encore des raviolis won-ton.

Les poissons

Cuit au four et servi au centre de la table, le poisson entier impressionne la galerie à tout coût. «C'est super festif, c'est beau, et c'est ultra-simple à faire», résume Marie-Michelle Garon, qui conseille de faire affaire avec un bon poissonnier. Autre option: le ragoût de poisson, qu'on sert dans deux ou trois bols au centre de la table. «Il ne faut pas négliger les moules et les palourdes, souvent moins chères que le poisson en filet, fait remarquer Marie-Michelle Garon. Dans le ragoût de poisson, j'ai remplacé les pétoncles par des moules... Des pétoncles pour 15, ça revient vraiment cher, mais des moules, c'est bien! Et je mets beaucoup de coquilles pour baisser un peu le prix... Parce que je suis une sale cheap! [rires]»

Les légumes

À cette période-ci de l'année, les légumes «traditionnels» d'accompagnement (brocoli, fèves vertes, choux de Bruxelles...) sont chers. «Ma recommandation pour ce temps-ci de l'année, c'est de ne pas bouder les légumes racines, qui vont rester sensiblement moins chers et qui sont vraiment bons!», dit Marie-Michelle Garon. Carottes rouges, orange et jaunes, courges, patates douces, oignons, pommes de terre... «On les coupe, on met de l'huile, du sel et du poivre et on les met au four. Et on les sert sur une longue assiette au centre de la table. C'est super beau!» Parmi les légumes pas chers, le chou est difficile à battre. Une salade de choux rouge aigre-douce plaira autant aux yeux qu'au palais.

Le dessert

S'il y a un service dans un repas qui permet d'économiser lorsqu'on le fait soi-même, c'est bien le dessert, souligne Marie-Michelle Garon. «Les acheter, ça coûte une fortune», rappelle-t-elle. À part le beurre et la crème, les ingrédients plus onéreux sont le chocolat, les noix, les fruits séchés et les épices. «Pour ça, je conseille d'aller dans des places où vous avez du vrac», dit Marie-Michelle Garon. Cela permet d'acheter de petites quantités - donc moins de pertes et plus de fraîcheur. À Montréal, Épices Anatole (6822, boulevard Saint-Laurent) offre une variété étonnante. On peut même commander en ligne.

Recette d'osso buco

Tirée du livre Beau, bon, pas cher, Les Éditions La Presse

Osso buco de porc

Pour 4 à 6 personnes

Ingrédients

- 8 tranches d'osso buco de porc d'environ 5 cm (2 po)

- 45 ml (3 c. à soupe) d'huile

- 2 oignons, hachés

- 4 carottes, coupées en rondelles

- 1 branche de céleri, hachée

- 3 gousses d'ail, hachées

- 2,5 ml (1/2 c. à thé) de thym séché

- 45 ml (3 c. à soupe) de farine

- 125 ml (1/2 tasse) de vin blanc

- 1 boîte de 796 ml (28 oz) de tomates entières

- 375 ml (1 1/2 tasse) de bouillon de poulet

- Sel et poivre, au goût

1. Allumez le four à 160 °C (325 °F).

2. Salez et poivrez les osso buco. Dans une cocotte, à feu moyen-vif, faites-les revenir dans l'huile jusqu'à ce qu'ils soient dorés, de 2 à 3 minutes de chaque côté. Comme il y a beaucoup de morceaux, procédez en deux étapes, en ajoutant de l'huile au besoin. Réservez la viande dans une assiette.

3. Baissez le feu à moyen et faites revenir les oignons, les carottes et le céleri de 2à 3 minutes. Salez et poivrez.

4. Ajoutez l'ail, le thym, la farine et mélangez. Versez le vin et raclez le fond de la cocotte à l'aide d'une cuillère en bois pour en décoller les particules de viande.

5. Ajoutez les tomates, le bouillon et mélangez. Remettez les morceaux de porc dans la cocotte. Couvrez et portez à ébullition.

6. Enfournez de 2 h 30 min à 3 h ou jusqu'à ce que la viande se détache facilement à l'aide d'une fourchette. Servez-la avec des nouilles ou une purée de légumes.