Idées de cadeaux: inspirations du moment

Groom en version éphémère

La gamme de soins masculins Groom tient jusqu'au 31 décembre sa toute première boutique éphémère aux Promenades St-Bruno. L'occasion de découvrir une chouette marque montréalaise, qui fait tous ses produits à partir d'ingrédients naturels, à Montréal. Une fois sur place, pourquoi ne pas profiter du service de barbier, que ce soit pour une coupe de cheveux, une taille de la barbe ou un rasage?

www.facebook.com/lesindustriesgroom

Sacs sur mesure

L'entreprise de Québec Kanevas est née d'une idée originale des entrepreneures Marie-Hélène David et Mylène Cusson: permettre aux femmes de se créer un sac selon leurs désirs et leurs envies. Ainsi, on peut sélectionner non seulement son modèle de sac, mais les matières utilisées - cuir végétalien ou véritable, suède, coton... -, le rangement intérieur (sac à ordinateur ou de maternité, par exemple) et d'autres accessoires, pour un produit exactement à son goût, tout ça sur le web. Pour celles qui préfèrent voir et toucher, Kanevas vient d'ouvrir sa première boutique éphémère à Place de la Cité. On s'y rend jusqu'au 26 décembre pour découvrir cette toute jeune entreprise qui fait déjà beaucoup jaser.

kanevas.ca

La crème de la crème

Pour ceux qui recherchent des produits haut de gamme et ancrés dans l'air du temps, direction le Pop Up des Fêtes, qui rallie jusqu'au 23 décembre quatre marques montréalaises à découvrir. Au programme, les magnifiques bijoux colorés d'Ora-C, les créations uniques expérimentant avec la matière de LLY Atelier, les vêtements minimalistes et follement élégants d'Esser, taillés dans des matières luxueuses comme le satin et le lin, et l'entreprise Jarre, spécialisée en art de la table. Rendez-vous au 174, rue Bernard Ouest.

www.facebook.com/events/1987832231498987