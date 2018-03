Aux grands froids, les grands moyens

Foulard Zig Zag par String Theory

Spécialisée dans les foulards et châles haut de gamme, réalisés à partir de tricots et tissages aux motifs exclusifs, l'entreprise montréalaise String Theory propose des créations d'un chic impeccable, qui ne vous laisseront pas tomber. On pense entre autres à ce long foulard Zig Zag, créé en collaboration avec Tavan & Mitto, fait de laine mérinos italienne extrafine. La classe.

296 $, en ligne

Bas classiques marbrés par Linge Mou

La nouvelle entreprise montréalaise Linge Mou, comme son nom l'indique, fait l'apologie des vêtements confortables. Et quoi de plus confo que ces classiques bas marbrés à bande rouge, doux et extensibles, fabriqués au Québec avec un mélange de laine mérinos et de laine cardée?

15 $, en ligne

Mitaines écolos par System63

Avec leur mélange de laine et de cuir - des matériaux recyclés - et leur rembourrage, en laine polaire, obtenu à partir de bouteilles de plastique recyclées, ces mitaines de l'entreprise System63 sont non seulement chaudes, mais écologiques et faites à la main à Montréal.

98,52 $, en ligne