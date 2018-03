Des accessoires mode fabriqués ici

Plein écran UNE CRÉATION DE LOWELL MTLLes amateurs de produits locaux seront ravis par les créations de Lowell Mtl, une entreprise qui fabrique tous ses sacs et accessoires à Montréal, en plus d'utiliser presque exclusivement du cuir de qualité, canadien ou américain, au tannage végétal. Sans compter que leurs sacs sont tout simplement magnifiques. Un cadeau qui durera des années.

Sac Bercy Duck, Lowell Mtl, 245 $ Photo fournie par le fabricant

Non seulement l'entreprise Gibou propose des accessoires jolis et chauds pour l'hiver tricotés à la main, mais l'entreprise emploie des retraitées passionnées par le tricot pour confectionner ses tuques, mitaines et foulards. Ces mitaines en laine et doublées en polar, avec fourrure de loup recyclée aux poignets, seront de redoutables alliées par temps glacial.

Mitaines de loup, Gibou, 139 $ Photo fournie par le fabricant

Inspirée par le style nordique et son élégant minimalisme, la créatrice de Bijoux Pépine, Perrine Marez, aime expérimenter avec les matières et les formes géométriques. Classiques de sa collection, les clous Diamant épateront la galerie avec leur utilisation du sable et de pigments cristallisés dans la résine. Clous Diamant (Menthe), Bijoux Pépine, 27 $ Photo fournie par le fabricant

Pour les passionnées d'astrologie et celles qui aiment tourner leur tête vers les étoiles, la collection Zodiaque par la chic maison de bijouterie Myel est un présent à la fois élégant et significatif. Douze médaillons pour autant de signes du zodiaque sont proposés (argent sterling ou or 14 carats).

Collier Taureau en argent, Myel, 160 $ (supplément de 30 $ par pierre précieuse) Photo fournie par le fabricant

À l'origine chapelet bouddhiste, le Mala est non seulement un objet de prière ou de méditation, mais aussi un joli accessoire prisé des yogis. Le collier Mala Lumière de l'entreprise écoresponsable Rose Buddha se veut un compagnon de route avec son amalgame de pierres semi-précieuses. Mala Lumière, Rose Buddha, 108 $ Photo fournie par le fabricant

