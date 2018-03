Noël à Sainte-Justine

Nous l'avons rencontrée hier, à quelques heures de l'illumination du Grand sapin, une campagne de financement de la Fondation CHU Sainte-Justine pour venir en aide aux familles comme la sienne, qui fréquentent l'hôpital un peu, beaucoup, intensément.

En marchant à travers le dédale des couloirs de l'immense hôpital, la jeune fille nous pointe un mur de fenêtres: «C'est ici que je préfère voir le coucher du soleil», dit-elle doucement. Le plus naturellement du monde, elle nous jase de ses amis d'étages, ou de son pneumologue, de sa nutritionniste et de ses infirmières, qu'elle connaît depuis toujours.

Disons que Camille n'a pas un quotidien ni des fréquentations typiques. Camille a la fibrose kystique. Depuis toujours. Et pour toujours.

La fibrose kystique est une maladie chronique des poumons pour laquelle il n'existe aucun traitement curatif. C'est d'ailleurs la maladie mortelle la plus répandue chez les enfants et les adolescents au Canada. On a du mal à le croire, en voyant cette souriante jeune fille, qui nous parle de sa grande amie Éloïse, rencontrée ici, de sa passion pour les chevaux et de son rêve de devenir un jour vétérinaire. «C'est mon plus grand rêve, dit-elle, après une petite quinte de toux, seul et unique indice de sa maladie. Je sais que la maladie ne va pas m'empêcher d'arriver à ça.»

Diagnostiquée à 6 mois («Tout ce que ma mère savait de la fibrose kystique, c'est que la nièce de Céline Dion en était décédée... Rien d'autre.»), Camille a passé toute sa vie à faire des allers et retours entre l'hôpital et sa maison. Le mois dernier, elle a dû venir ici cinq fois. «Pour des rendez-vous divers, dans des cliniques différentes», dit-elle, en toussant doucement encore. Cet automne, elle a été hospitalisée trois semaines, pour cause d'infection pulmonaire.