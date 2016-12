Dix choses qu'on ne veut vraiment pas à Noël cette année

1- Les chicanes de famille

Classiques. Parmi les plus grands stresseurs des Fêtes, après l'argent, le choix des cadeaux et le manque de temps. Mais inévitables? Pas nécessairement. Histoire de ne pas être pris au dépourvu en vous retrouvant dans un vif débat politique ou familial en plein réveillon, prévoyez le coup! Conseil de psy: «Pensez aux pièges, aux sujets déclencheurs, n'entrez pas dans la conversation et détournez les sujets à risques», suggère Stéphanie Léonard. N'oubliez pas qu'avec la fatigue accumulée, l'alcool et la proximité, les susceptibilités ont tendance à être ici exacerbées. Pensez à éviter de vous asseoir devant les personnes plus toxiques ou à vous trouver un allié pour la soirée. Surtout: n'oubliez pas que ce n'est pas ici, maintenant, qu'on va régler le sort de l'humanité. On est là pour fêter!

2- La gueule de bois

Bien sûr qu'on veut tous avoir du plaisir et trinquer, mais qui veut vraiment se retrouver penaud et misérable au petit matin, en regrettant ses abus de la veille? Surtout quand, le lendemain, une autre soirée nous attend! Le truc? Une évidence: hydratez-vous! Il ne fera de tort à personne d'alterner bulles et Perrier, bordeaux et eau. Gare aux cocktails sucrés, conseille aussi Kara Martin, coach de mieux-être. Optez plutôt pour un vodka tonic (et non un sex on the beach) ou un rhum sur glace (et non un piña colada!), si vous voulez préserver votre foie pendant toutes les festivités!

3- L'indigestion

Personne ne veut non plus finir avec une indigestion. Mais qui a envie de manger des crudités toute la soirée, sans trempette par-dessus le marché? C'est Noël, après tout! Alors, utilisez donc votre gros bon sens: évitez d'arriver affamé (surtout, ne sautez pas de repas, merci, collations d'après-midi) et écoutez (un peu) votre appétit. Mastiquez, que diable! Apprenez de vos erreurs passées et tout devrait bien aller.

4 L'épuisement

Les Fêtes tombent malheureusement en plein dans le temps de l'année où il y a le moins de lumière et où nous sommes tous le plus fatigués. Comment s'en tirer? Entre deux invitations, bougez! «Plus on bouge, plus on a d'énergie!», rappelle Kara Martin, aussi kinésiologue et consultante en psychologie sportive. Sortez prendre l'air, marchez un peu, faites du yoga, peu importe. Essayez aussi, dans la mesure du possible, d'avoir un horaire de sommeil fixe, osez la sieste (mais attention, pas trop longue!) et octroyez-vous des moments pour relaxer!