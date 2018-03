Tenues tendance et abordables

Haut de gamme en ligne

Fondée par Catherine Paiement-Paradis en 2015, Deuxième édition est à la base une boutique en ligne de vêtements de seconde main impeccables. «J'ai aussi un showroom dans le Mile End où les clientes aiment magasiner. On n'a pas le feeling de friperie. Ma deuxième particularité vient du fait que depuis un an et demi, je me spécialise dans le haut de gamme. Chanel, Gucci, Prada, Joie, Tibi, Isabelle Marant, Heartloom... tous les designers peuvent se retrouver chez moi si les produits sont en excellent état. Les prix sont réduits de 50 à 70 %, et j'ai des habits de personnalités connues qui n'ont porté le vêtement qu'une seule fois. J'en ai même certains qui arrivent neufs», précise-t-elle.

Cette férue de la mode constate que le «bling» est à son apogée ainsi que le doré (y compris sur les bottes), les paillettes : il faut que ça flashe! Les contrastes sont aussi d'actualité. «On ne porte plus le total look et on mélange des pièces confortables avec de gros bijoux ou des accessoires glamour. Par exemple, les tricots brodés de perles ou de paillettes sont très en vogue et se portent bien pour des occasions festives», conclut Catherine Paiement-Paradis, ajoutant que l'essentiel est de s'amuser avec les pièces et d'en choisir une qui amène un brin de folie.

Les grandes tendances

Les deux spécialistes de la mode s'entendent pour dire que les contrastes et la personnalisation du vêtement représentent la tendance la plus importante et que tout ce qui brille, comme les paillettes et les tissus métallisés or ou argent, occupe une place prépondérante. Plus discrets et un tantinet vintage, le velours et la dentelle sont également en bonne place. Le style ancien passe par les matières, mais aussi par les formes, notamment au niveau des manches bouffantes, évasées et le retour des épaulettes. Enfin, le bordeaux, le rouge et le rose ont la vedette, mais le noir reste un incontournable indétrônable.