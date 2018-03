Des huiles essentielles pour chasser le stress

Pour briller de mille feux pendant cette période mouvementée, nous vous présentons des astuces salutaires pour vous relaxer et resplendir lorsque la frénésie des Fêtes est à son apogée.

Les plantes sont la marotte du gotha du bien-être. Utilisées à bon escient et avec vigilance, certaines huiles essentielles parviendraient à amoindrir les tensions psychiques et physiques, à favoriser la détente, à induire le sommeil ainsi qu'à avoir un effet positif sur le moral, selon plusieurs travaux publiés dans la base américaine de données médicales National Center for Biotechnology Information.

Pour ce faire, inutile de parcourir toutes les pièces de votre demeure en agitant un bâton de sauge ardent. Il est possible de joindre l'utile à l'agréable, et ce, en toute simplicité. L'utilisation la plus répandue nécessite l'emploi d'un diffuseur d'huiles essentielles.

«Celui-ci ne contient idéalement que de l'eau, car la plupart des pastilles en tissu des diffuseurs fabriqués en Asie contiennent des agents blanchissants», affirme Jean Colas, premier vice-président, marketing et ventes chez Lotus Aroma.