Party de bureau: oser le rouge

Timidement, le rouge a fait son apparition sur les paupières l'an dernier. Cette année, il est plus tendance que jamais. Quelques trucs pour l'adopter en toute confiance de la part d'Evangelia Pavlakos, qui a réalisé la mise en beauté de notre mannequin pour notre look de Noël.

Du rouge sur les lèvres, c'est usuel. Mais sur les yeux? Jusqu'à récemment, c'était inusité, mais cette saison, c'est de plus en plus courant. «On aime les couleurs chaudes! Presque toutes les grandes compagnies cosmétiques proposent désormais des palettes de fard dans les tons de rouge», indique Evangelia Pavlakos.

Le spectre de couleur du rouge est vaste - on part de l'orange brûlé, en passant par le bourgogne, jusqu'au rouge fuchsia, comme celui utilisé par notre maquilleuse pour le look plus coloré du party de bureau.

Qui peut utiliser cette couleur sans craindre le faux pas ? Pas mal tout le monde, croit la maquilleuse professionnelle. «C'est joli avec des yeux foncés, mais aussi avec des yeux clairs. Dans ce cas, par contre, on va privilégier les teintes plus chaudes et terreuses, et éviter le rouge très vif. Le mascara noir vient donner un beau contraste au rouge, donc il ne faut pas avoir peur.»

En fonction de ses goûts et de sa personnalité, on peut l'appliquer subtilement, en venant colorer gentiment la paupière, ou de façon plus affirmée, en utilisant par exemple un pigment mélangé à une base fixatrice pour faire ressortir la couleur, comme l'a fait Mme Pavlakos avec notre mannequin. «On utilise le doigt, tout simplement, pour venir appliquer la couleur dans ce cas», note-t-elle.

Avec ce regard de feu, il suffit de venir subtilement colorer les joues et les lèvres - avec un brillant à lèvres légèrement scintillant, par exemple -, et le tour est joué.