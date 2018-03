Les secrets d'une pâte à tarte maison

La pâte brisée, ou pâte à tarte, est lisse et craquante une fois cuite. C'est la classique et la plus polyvalente.

Cinq questions sur la pâte à tarte

Tout ce que devrait savoir le pâtissier qui sommeille en vous.

Peut-on la congeler?

La pâte à tarte se conserve jusqu'à trois mois au congélateur. Tant qu'à avoir les mains dans la farine, profitez-en pour abaisser la pâte sur un papier parchemin. Vous pourrez ainsi la rouler sur elle-même et la dérouler comme certaines pâtes du commerce avant de la cuisiner.

Doit-on la faire cuire avant?

Oui, lorsqu'on y dépose une garniture qui ne nécessite pas ou peu de cuisson. Si la croûte d'une recette vous paraît toujours trop pâteuse, vous pouvez également lui donner une avance en la faisant cuire de 5 à 7 minutes avant de la mettre au four avec sa garniture. Dans tous les cas, piquez d'abord la pâte à la fourchette avant de la précuire, ce qui évitera qu'elle ne gonfle et se déforme.

Pâte brisée, feuilletée ou sablée?

Il s'agit de trois techniques différentes. La pâte brisée, ou pâte à tarte, est lisse et craquante une fois cuite. C'est la classique et la plus polyvalente. La pâte sablée est plus friable que la brisée et souvent utilisée pour les desserts. Quant à la feuilletée, elle exige plusieurs manipulations et un long temps de pause. C'est celle des mille-feuilles et des chaussons.

Beurre ou graisse?

Le «shortening» est économique et se travaille bien, mais le beurre gagne haut la main pour le goût et la texture feuilletée qu'il donne à la pâte.

Pourquoi le gras doit-il être froid?

En fondant à la cuisson, les petites billes de beurre créent une vapeur qui forme des bulles d'air dans la croûte et lui donne son feuilleté. Sortez le beurre du frigo 15 minutes avant de le cuisiner : il doit être froid afin de rester solide lorsque mélangé aux ingrédients secs, tout en étant assez souple pour être écrasé avec le pouce. L'eau devrait aussi être froide pour ne pas le ramollir.