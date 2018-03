Cuisiner aujourd'hui, savourer à Noël

Préparation

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

2. Faire chauffer la moitié de l'huile à feu moyen dans une grande cocotte. Ajouter le boeuf et faire revenir de 4 à 5 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'il soit doré. Sortir les morceaux de viande de la cocotte et réserver.

3. Verser le reste de l'huile et faire revenir l'oignon et l'ail en mélangeant constamment pendant 4 à 5 minutes pour qu'ils soient fondants. Ajouter le vin et laisser mijoter pendant 3 à 4 minutes pour qu'il réduise de moitié. Ajouter le bouillon, l'eau, la purée de tomates, les feuilles de laurier, le sel et le poivre, et bien mélanger.

4. Remettre le boeuf dans la cocotte avec le jus et porter à faible ébullition. Mettre le couvercle et enfourner.

5. Laisser cuire pendant 3 heures jusqu'à ce que le boeuf soit bien tendre en le retournant à mi-cuisson. Sortir le boeuf et le déposer dans un plat. Effilocher la chair à la fourchette, puis la remettre dans la cocotte afin de la mélanger à la sauce. Ôter les feuilles de laurier et servir.

Bon à savoir

Nous avons fait deux fois cette recette. À notre deuxième tentative, nous avons fermé le four après trois heures de cuisson, mais laissé la cocotte dans le four fermé et chaud une heure supplémen-taire, le temps de faire des courses. Le résultat était spectaculaire: la viande avait davantage caramélisé et avait absorbé le liquide. C'était savoureux.

Quelques conseils

Donna Hay conseille d'en faire une petite tarte en mettant simplement la viande effilochée dans une mini-cocotte que l'on recouvre d'une petite rondelle de pâte feuilletée. Adorable en entrée ou même en plat principal, si on sert la cocotte avec un plat de légumes. La viande est aussi parfaite en sandwich pour le lunch et elle fait une sauce bolognaise absolument décadente (nous l'avons testée!) simplement en mélangeant la viande et sa sauce avec une sauce tomate toute simple.

Nous avons mis un petit bouquet de sauge, un piment fort émincé et quelques grains de poivre de Sichuan dans la casserole. Simplement parce que nous en avions sous la main. N'hésitez pas à donner un peu de personnalité à une recette de base, tant que ça ne la dénature pas.

Congeler dans un sac, une fois la viande refroidie. N'hésitez pas à faire cette recette même si vous vivez seul ou en couple et à préparer deux sacs, voire trois. Ils se conserveront deux bons mois au congélateur.

Nous avons travaillé avec un bon vieux rôti de palette. Le vin et les aromates rendent le plat très chic. Vraiment une option économique qui donne des résultats grandioses.