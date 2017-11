Party de pâtés

L'incontournable «pâté à la viande»

On le fait pour les biscuits de Noël, alors pourquoi pas pour les tourtières? Cuisiner entre amis, ça rend la tâche beaucoup plus agréable. À un mois de Noël, nous vous proposons donc de prendre de l'avance en préparant l'incontournable «pâté à la viande» dès maintenant.

«Tourtière» et «pâté à la viande» désignent, dans ce dossier, un seul et même mets, composé de viande hachée et recouvert d'une abaisse. On fait cuire cette tourte dans une bonne vieille assiette à tarte. Il n'est donc pas question ici de la fameuse et volumineuse tourtière du Lac ou du Saguenay ni du costaud cipaille. Dans d'autres cultures, le mot «pâté» désigne également ces petits «chaussons» de style empanadas, mais le québécisme «pâté à la viande» est entré dans l'usage, chez nous, pour parler de ce que les Français appellent «tourte».

Dans la famille belgo-québécoise de Stéphanie Labelle, propriétaire de la pâtisserie Rhubarbe, c'était grand-maman qui préparait les tourtières, avec du porc et de la pomme de terre râpée. «Elle était vraiment sèche. Ça prenait du ketchup aux fruits. Mais moi, j'aimais pas ça, alors je la mangeais sèche!», se rappelle la pâtissière. Aujourd'hui, les étagères de sa boutique sucrée, avenue Laurier Est, sont remplies de ketchup aux fruits, de relish de courgettes, de betteraves et autres marinades de toutes sortes.

Au revoir farce sèche

Cela dit, les tourtières de Stéphanie et de son conjoint Julien Joré ne manquent pas de moelleux. Dans ses recherches sur le pâté à la viande traditionnel, le chef du Comptoir (salé) Rhubarbe, rue De Lanaudière, trouvait que plusieurs recettes tendaient vers la farce sèche. Il a décidé de remédier à la situation en utilisant plus de bouillon. Le foie gras dans sa version «de luxe», au cerf, ajoute également du fondant à l'affaire.

Chez Julien, dans le sud-ouest de la France, c'était le pâté créole qu'on servait les jours de fête. Né d'une mère réunionnaise, il a apprivoisé les saveurs de La Réunion dès l'enfance. Le clou de girofle était présent dans plusieurs préparations. Aussi était-il impensable de l'omettre dans ses recettes de pâtés. Le père du chef, un Français d'Algérie, apportait pour sa part une touche pied-noir à la cuisine familiale.

Aujourd'hui, Stéphanie et Julien marient leurs talents respectifs pour offrir des tourtières au Comptoir Rhubarbe, avant et pendant les Fêtes. Dans l'ancien local de la pâtisserie, on peut bruncher le week-end, luncher la semaine et emporter tout un assortiment de plats préparés. Il est même possible de repartir avec une bouteille (ou deux!) de vin en importation privée, choisie avec soin par la gérante Catherine Wart. Mais ça, c'est un beau tuyau pour les retardataires du 24 décembre!