Fromages de Noël: le chèvre à ma manière

Avec une tradition fromagère toute récente, le Québec « est une véritable éponge de l'expertise acquise partout ailleurs dans le monde, et j'aime voir comment les recettes d'ailleurs peuvent être adaptées ici », remarque Yannick Achim, propriétaire de cinq fromageries à son nom au Québec. Le Chèvre à ma manière en est un bel exemple, explique-t-il. Il est produit par Simon Hamel, qui a transposé au Québec la recette de Rocamadour qu'il avait apprise lors d'un stage en France.

Ici, pour faciliter le transport de ses produits sur de plus grandes distances, il a opté pour un moule plus grand, qui permet au fromage d'avoir une durée de vie un peu plus longue. Mais le Chèvre à ma manière est aussi un cas d'espèce au Québec : il a propulsé en moins de deux son créateur d'un quasi-anonymat au peloton de tête des meilleurs artisans de la province en remportant le Caseus du meilleur fromage du Québec en 2012, quelques mois à peine après avoir été mis en marché.

« Ce n'était pas facile de s'approvisionner, au départ, mais la production a augmenté et le produit est très constant », note Yannick Achim. C'est un choix idéal pour les courses de dernière minute : il faut idéalement le manger dans la semaine suivant son achat.