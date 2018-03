Des traiteurs pour le réveillon

À la dernière minute pour le réveillon? Ces deux traiteurs peuvent venir à votre rescousse, que ce soit pour un menu élaboré ou plus convivial. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par... les autres!

Le goût du local

Projet des chefs Adèle Prud'homme et Ségué Lepage (du regretté Comptoir charcuteries et vins), le comptoir Sainte Cécile se spécialise dans les petits plats cuisinés qui mettent en valeur les artisans locaux et produits de saison.

Leur menu de Noël foisonne de bonnes choses qui permettent de composer sur mesure un repas festif - en entier ou en complétant le nôtre: bacon fumé au sirop d'érable, gravlax de saumon, moules fumées, jarret de porc laqué, tourtière classique ou végé, charcuteries artisanales de l'endroit sans compter un beau choix de desserts (tarte aux pommes ou aux pacanes et caramel, nougat glacé, pâtes à sablés ou à scones à cuire soi-même...).

Deux façons de procéder: on passe directement au Comptoir pour mettre la main sur le prêt-à-manger offert sur place ou on commande par téléphone ou par courriel (minimum de 50 $, 72 heures d'avance, livraison non comprise).

232, rue De Castelnau Est, Montréal

https://sites.google.com/view/comptoir-sainte-cecile/accueil