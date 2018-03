Cadeaux à cuisiner

Marie Allard

Cuisiner des cadeaux avec les enfants, c'est leur donner la chance de... salir le plancher (!). Mais surtout, c'est leur apprendre à offrir, en plus de recevoir. À dire merci aux enseignants, aux grands-parents ou aux amis. Pas qu'au père Noël... Voici trois recettes à faire à la maison.

Fabriquer avec amour

Isabelle Lambert a « horreur de magasiner en règle générale, et à Noël encore plus », dit-elle. « Je n'aime pas quand il y a trop de monde », explique la blogueuse culinaire, qui vient de faire paraître Un peu... biscuits... à la folie !, un livre contenant 90 recettes de biscuits, chez Modus Vivendi. Sa solution ? Offrir à Noël des paniers gourmands, fabriqués maison. « L'an dernier, j'en ai fait 10, indique Mme Lambert. Je suis un petit peu excessive ! Chaque fois, il y a forcément des biscuits, des petits pots de caramel, des confitures et des surprises. J'aime faire découvrir aux gens des choses auxquelles ils ne s'attendent pas du tout. » En cette époque où tous manquent de temps, ces cadeaux faits main sont reçus avec gratitude. « Les consommateurs apprécient spécialement le facteur humain dans la production d'un objet, lit-on dans une étude publiée dans le Journal of Marketing en mars 2015. Les produits faits main sont perçus comme étant fabriqués avec amour par l'artisan - et même, comme contenant cet amour. Cette perception contribue de façon importante à l'effet positif du fait main sur l'attractivité d'un produit. » Biscuits pour profs Quand Ian, le fils de Mme Lambert, allait à l'école primaire, il préparait des paquets de biscuits pour ses enseignants. « Quinze jours avant les vacances, on faisait des biscuits de pain d'épices pour le prof des principales matières, celui d'anglais, celui de sport et le directeur, énumère la blogueuse. Au dernier moment, Ian me disait : "Je voudrais faire des petits paquets pour tous mes collègues de classe." On finissait par multiplier la recette par quatre pour qu'il y en ait assez pour tout le monde. » La Presse a repris l'idée, conviant huit enfants à cuisiner des présents pour leur entourage. « Donner à Noël, c'est l'occasion d'apprendre aux enfants à offrir des cadeaux, estime Joanie Barabé, psychoéducatrice en milieu scolaire et en pratique privée. Cela contribue aussi à la poursuite des traditions. Par contre, le défi est de garder ce partage sain. Il faut s'assurer que les présents viennent du coeur, et que ça ne devient pas une compétition entre les enfants. » Faire participer les petits - plutôt qu'acheter une tasse à café ou une bouteille de vin - permet d'éviter la surenchère. « Les enfants doivent user de leur créativité pour créer le cadeau à offrir et ils en seront fiers », explique Joanie Barabé. Efforts appréciés L'étrenne faite maison touche particulièrement les enseignants, parents et grands-parents qui la reçoivent. « Le fait que les enfants fabriquent des cadeaux de leurs mains peut, en quelque sorte, générer des émotions positives chez les enseignants, puisqu'un effort a été entrepris par l'élève pour démontrer son appréciation », note Nancy Goyette, professeure et chercheuse au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Le bien-être en enseignement « se construit avant tout par le sens que l'enseignant donne à sa profession », selon les travaux de Mme Goyette. Or, ce sens provient notamment du fait de « faire une différence » auprès des enfants. Quand les élèves donnent des rétroactions positives à leurs professeurs - par l'entremise d'un cadeau, ou plus simplement d'un mot gentil -, ceux-ci se sentent valorisés. Beaux souvenirs Cuisiner ou bricoler, c'est aussi l'occasion de passer un bon moment en famille. « Je trouve ça le fun de faire des biscuits avec les enfants, témoigne Mme Lambert. La première fois que mon fils a fait des biscuits, il devait avoir 2 ans. On travaille la dextérité, on multiplie la recette, on fait des calculs, on pèse... Mon fils, qui a aujourd'hui 12 ans, est très habile avec tout cela. Je suis sûre que lorsqu'il aura 30 ans, il se souviendra qu'il faisait des biscuits avec sa mère. On laisse de beaux souvenirs. »

Biscuits en pot fait par une enfant.

Recette: biscuits en pot d'Isabelle Lambert

Donne 1 pot (environ 12 biscuits) INGRÉDIENTS 200 g (1 1/3 de tasse) de farine tout usage

1 c. à café de levure chimique (poudre à pâte)

1/4 c. à café de sel

1 pincée de cannelle moulue

100 g (1 tasse) de flocons d'avoine

130 g (3/4 de tasse) de bonbons de style M&M'S (verts et rouges)

130 g (3/4 de tasse) de pépites de chocolat noir

100 g (1/2 tasse) de cassonade

100 g (1/2 tasse) de sucre PRÉPARATION 1. Dans un grand bol, mélanger la farine, la levure chimique, le sel et la cannelle. Transférer dans un contenant hermétique d'une capacité de 1 L (4 tasses). Disposer en étages le reste des ingrédients et fermer le pot.2. Joindre la recette suivante : • Mettre le contenu du pot dans un grand bol. • Ajouter 1 gros oeuf, 125 g (1/2 tasse) de beurre et 1 c. à café d'extrait de vanille, et bien mélanger. • Former des boules de la grosseur d'une noix (environ 1 c. à soupe) et les déposer sur une plaque à biscuits tapissée de papier parchemin. NDLR : Si le mélange est trop sec, ajoutez un petit oeuf battu. • Cuire au four à 180 °C (350 °F) de 10 à 12 minutes. Recette tirée d'Un peu... biscuits... à la folie, d'Isabelle Lambert, éditions Modus Vivendi

Glacer les biscuits fait partie du plaisir. Il faut veiller à laisser la décoration sécher avant de les emballer.

Recette: biscuits de Noël d'Isabelle Lambert

Ces biscuits à l'emporte-pièce sont un cadeau classique, que les enfants adorent préparer - et donner. Donne 36 biscuits INGRÉDIENTS 300 g (2 tasses) de farine tout usage

1/2 c. à café de levure chimique (poudre à pâte)

1/2 c. à café de sel

150 g (10 c. à soupe) de beurre, ramolli

200 g (1 tasse) de sucre

1 gros oeuf + 1 gros jaune d'oeuf

1 c. à café d'extrait de vanille PRÉPARATION 1. Dans un grand bol, mélanger la farine, la levure chimique et le sel. 2. Au batteur électrique (à main ou sur socle muni du fouet plat), à grande vitesse, battre le beurre en crème avec le sucre pendant 2 minutes. Incorporer l'oeuf et le jaune d'oeuf, et battre 1 minute. Ajouter la vanille. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs et battre jusqu'à ce que la pâte soit souple, sans plus. L'envelopper d'une pellicule plastique et réfrigérer pendant 2 heures. 3. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F) et tapisser deux plaques à biscuits de papier parchemin. 4. Fariner le plan de travail et le rouleau. Abaisser la pâte à 5 mm (1/4 po) d'épaisseur. À l'aide d'un emporte-pièce de la forme désirée, découper les biscuits dans l'abaisse et les déposer sur les plaques en les espaçant de 2,5 cm (1 po). 5. Cuire au four de 9 à 11 minutes ou jusqu'à ce que les biscuits soient légèrement dorés. Laisser tiédir 5 minutes sur les plaques, puis transférer sur des grilles et laisser refroidir. 6. Décorer les biscuits de glaçage royal. GLAÇAGE ROYAL D'ISABELLE LAMBERT Donne 375 ml (1 1/2 tasse) INGRÉDIENTS 1 blanc d'oeuf

190 g (1 1/4 de tasse) de sucre glace

Colorant alimentaire, au besoin (facultatif)

Jus de citron, au besoin PRÉPARATION 1. Dans un grand bol, au batteur électrique, mélanger le blanc d'oeuf et le sucre glace. Ajouter le colorant, si désiré. Si la préparation est trop liquide, ajouter un peu de sucre glace. Si elle est trop épaisse, la détendre avec quelques gouttes de jus de citron. 2. Étendre le glaçage sur les biscuits à l'aide d'une spatule ou d'une poche à pâtisserie munie d'un petit embout rond. Merci à la boutique Articho pour le prêt d'une tasse et d'une soucoupe de la céramiste Stéphanie Blanchet. Recettes tirées d'Un peu... biscuits... à la folie, d'Isabelle Lambert, éditions Modus Vivendi

Ce n'est pas un saucisson pour l'apéro: il est en chocolat ! Voici le saucisson fait par Aurel Chalifoux, 10 ans.

Recette: saucisson de chocolat de Chocolats Favoris