Traiteurs à la rescousse pour la dinde

Maison du rôti

La boucherie La Maison du rôti, à Montréal, propose plusieurs sortes de dindes apprêtées. Les plus demandées durant le temps des Fêtes? La dinde désossée farcie et le rôti de dinde farcie. Deux choix pour la farce: aux marrons ou aux canneberges. La dinde désossée peut être servie pour 10 personnes et plus. Le rôti de dinde, plus facile à cuire, peut être commandé pour quatre personnes et plus. On peut aussi commander une dinde entière, mais attention à la cuisson! «Les gens font souvent l'erreur de trop cuire la dinde, ce qui fait qu'elle devient sèche. Il faut cuire plus lentement et plus longtemps», conseille Michel Legrand, propriétaire de La Maison du rôti. Si la boucherie recommande de cuire la dinde au four à 325 °F, «personnellement, je dirais même de cuire à 300 °F, mais plus longtemps», dit-il.

Dinde désossée farcie: 15,95 $ le kilo (une petite dinde de 4 kg sert environ 10 personnes)

Rôtie de dinde farcie: 17,95 $ le kilo

Dinde entière: 7,95 $ le kilo

Sauce (fond de volaille, de viande, sauce au porto ou au foie gras): 5,50 $ pour un contenant de 220 ml

Date limite pour commander: idéalement avant le 20 décembre

Robert Alexis Traiteur

Chez Robert Alexis Traiteur, à Verdun, on peut commander une dinde entière braisée, cuite et prédécoupée, servie avec une farce, à part, composée de pain de maïs, saucisses italiennes, abricots, marrons, pacanes et fines herbes. Il ne restera plus qu'à la réchauffer une trentaine de minutes au four. Un gratin dauphinois et un chutney à l'ananas et cardamome - une nouveauté cette année - accompagnent le plat.

16,50 $ par personne pour la dinde, la farce et les accompagnements

Date limite pour commander: idéalement avant le 16 décembre. Fermé le 24 décembre à partir de 12 h. Livraison possible.

Traiteur Bernard et fils

Le traiteur Bernard et fils propose un menu complet avec en plat principal des roulés de dinde aux canneberges et pistaches avec une sauce aux pommes Empire. Le tout est servi avec des entrées, des accompagnements, des fromages et des desserts.

Entre 26,90 $ et 31,90 $, pour un minium de 20 personnes

Date limite: 5 à 7 jours à l'avance. Livraison possible.