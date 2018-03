Fromages de Noël: le Millefoglie al Marzemino

Franck Hénot, propriétaire de Bleu et Persillé

Fiche technique

Nom: Millefoglie al Marzemino

Provenance: Trévise, en Italie

Lait: vache, thermisé

Affinage: fromage à pâte semi-ferme, affinée 12 mois

«C'est un fromage original, qui surprendra les invités et, en prime, vous aurez une bonne histoire à raconter. Et des bonnes histoires, on aime ça.»

Accord: Franck Hénot recommande un pétillant produit dans la région du sud du Tyrol, en Italie, le Ferrari Brut perlé Trento, millésime 2010.

