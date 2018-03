Fromages de Noël: le roquefort

Accord

On peut adoucir la salinité du roquefort avec une tranche de pâte de coing ou une tranche de pain de farine de seigle, grillée et légèrement beurrée; on le servira avec un vin liquoreux, par exemple un poiré de glace du Québec.

«Il ne faut pas bouder les grands classiques qui sont exécutés avec autant de soin.»

Fiche technique

Nom: roquefort

Provenance: Roquefort, village du sud-ouest de la France

Lait: de brebis, cru

Affinage: fromage à pâte persillée affinée au minimum trois mois