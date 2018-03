Recevoir avec des miniformats

Peut-être recevez-vous en formule bouchées dans le temps des Fêtes? Il est alors possible de préparer des minitourtières avec les recettes de Stéphanie Labelle et Julien Joré, de la pâtisserie et du comptoir Rhubarbe.

Une recette de pâte et une recette de farce donneront entre 18 et 24 minitourtières, tout dépendant du format choisi. On peut tout simplement faire de petits pâtés dans des moules à muffins ou opter pour des formes de chaussons, de baluchons, de pithiviers, etc.

Pensez évidemment à réduire le temps de cuisson. L'idéal est d'y aller à l'oeil et de cuire à 200°C (400°F) jusqu'à coloration, puis encore 5-7 minutes à 180°C (350°F).

Tout comme les grosses tourtières, les petits formats peuvent être congelés crus. Mieux vaut les mettre d'abord au congélateur sur une plaque à pâtisserie et les transférer dans des sacs ou des contenants après, pour éviter qu'ils ne collent ensemble.