Louer sa vaisselle

L'idée peut sembler inusitée, mais les entreprises de location de vaisselle sont bien connues des traiteurs et des organisateurs d'événements. Ce service est aussi offert aux particuliers. Il permet de gagner beaucoup de temps quand on reçoit.

«Vous n'avez rien à laver. Vous remettez la vaisselle dans les bacs et on s'occupe du reste, explique Guy Syrenne, l'un des propriétaires de l'entreprise Mille et une Fêtes, à Trois-Rivières. Et c'est beaucoup plus agréable que de manger dans de la vaisselle de carton.»

Plusieurs entreprises n'imposent pas de minimum. On peut louer des couverts pour 5 personnes comme pour 20. C'est le cas chez Location tout en un, à Varennes. Le coût de la location est de 34 cents par assiette et de 50 cents pour une flûte à champagne. L'entreprise facture des frais d'assurance de 8 %, car un verre ou une assiette brisée, c'est vite arrivé.

Pour les factures de plus de 200 $, l'entreprise de Varennes propose même de livrer et de récupérer la vaisselle sale, moyennant des frais de livraison supplémentaires. Un service que la majorité des entreprises contactées offrent également.

Recevoir en grand

Directrice de comptes chez Groupe Bravo à Dorval, Karine Mitschuinig observe depuis quelques années un engouement pour les tables bien décorées et agencées. Ses clients louent de la vaisselle, mais aussi une jolie nappe, des serviettes de table agencées et, pourquoi pas, des chaises dorées.

«Les gens ne se voient maintenant qu'une fois par année, parfois deux. Certains mettent le paquet, même s'ils ne reçoivent que 12 personnes.»

Les entreprises ne louent pas uniquement de la vaisselle blanche. Certaines, comme La vie est une fête, à Québec, se spécialisent dans la vaisselle vintage. Ces pièces uniques et dépareillées, son argenterie et ses verres en cristal permettent de créer une table unique.