Plats pour emporter: SOS retardataires

De la tourtière

Ma tourtière préférée à vie est celle du Pied de cochon. Pour être sûr d'en avoir pour Noël, il faut la commander à l'avance en ligne et la faire livrer ou aller la chercher selon un horaire et un système bien précis mis en place par le restaurant, qui est particulièrement débordé de demandes pour la cuisine traditionnelle québécoise durant le temps des Fêtes. D'ailleurs, cette année, la maison a même un carnet de commandes totalisant 1000 tourtières à... Toronto! Mais que faire quand on est à la dernière minute? Appel au Pied de cochon: «Avez-vous pitié des retardataires?» Réponse: Oui! De 10 h à 14 h, le samedi 24 décembre, le restaurant est ouvert. Il y aura de la tourtière à vendre et, en plus, tous les invendus des commandes de Noël. Pensez foie gras, cassoulet, saucisson, etc.

Autre option pour la tourtière: La Maison du rôti, avenue du Mont-Royal, qui propose toute une gamme de tourtières en tous genres, incluant celle du Lac-Saint-Jean. Pour ceux qui habitent le nord de la ville, on peut en trouver à La Bête à pain, à Ahuntsic, qui sera ouvert dès 7 h et jusqu'à midi le 24 décembre. Ils en vendent trois sortes: traditionnelle, au gibier et au canard (en plus de leurs pains, croissants, gâteaux aux fruits, etc.). Ou alors, les amateurs de tourtes peuvent carrément aller chez Ta, sur l'avenue du Parc, un comptoir spécialisé dans les pâtés. C'est un restaurant néo-zélandais, donc les garnitures se permettent toutes sortes d'excentricités réjouissantes. Poulet au beurre, cari d'agneau... Et il y a des versions végétariennes.