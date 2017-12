 Patsy Van Roost: renaître chaque décembre 

«Je suis devenue fée parce que je déteste Noël. Pour moi, cette fête souligne toutes les absences, tous les manques, et te les jette en pleine figure », lance Patsy Van Roost. Pourtant, c'est bien grâce à Noël que l'artiste s'est fait connaître: en semant la magie autour d'elle et dans tout son quartier.

«J'ai toujours eu envie de mourir en décembre. C'est vraiment grave pour moi, insiste-t-elle pour montrer qu'il ne s'agit pas d'une image. Trois mois avant, je commence à angoisser.» Il y a tout ce qu'on « doit » et qui pèse à Noël: la consommation, la course, les décorations... Et puis, il y a la pauvreté et la solitude, soudain mises en lumière par contraste.

Pour déjouer le spleen de l'avent, celle qu'on a surnommée «la fée du Mile End» s'est offert un Noël sur mesure, dont ont bénéficié, par la bande, les résidants de son quartier. En 2012, elle créait un premier projet collectif dans le Mile End afin de provoquer des rencontres entre voisins: un conte déployé en 25 morceaux, comme un calendrier de l'avent, et affiché chaque jour dans la fenêtre d'une maison de la rue Waverly.

Le fait qu'elle ait alors choisi d'illustrer La petite fille aux allumettes est révélateur. «Je me sentais moi-même comme ce personnage. C'était une période difficile où je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. C'est d'ailleurs l'histoire de ma vie!» Ses projets rassembleurs ne lui rapportent rien, financièrement. Elle les fait par conviction, par générosité, parce qu'elle en a besoin et d'autres aussi.

Ouvrir sa porte

Depuis ce premier Noël, l'artiste a poussé le concept un peu plus loin chaque année, jusqu'à son aboutissement en décembre 2016. Vingt-trois familles de tous horizons - des bien nantis, d'autres moins - ont ouvert tour à tour les portes de leur maison pour y faire entrer des inconnus. Sans rien demander en retour. Sans discrimination. Simplement pour que les gens se rencontrent et se racontent.

«Cette année, j'ai eu l'impression d'arriver au bout de quelque chose. J'ai réussi à faire la démonstration que les gens sont intéressés à ouvrir leur porte. Et ce n'est pas qu'une histoire d'un soir! Ils se recroisent ensuite sur la rue, dans un commerce. La relation continue.»

Certains, comme une septuagénaire du quartier, en sont devenus accros. «[Cette dame] souffrait de son isolement. Elle a fait toutes les portes et est devenue la reine de l'événement. C'est ça, la vraie magie de Noël!» C'est celle qui met de la lumière dans le coeur et les yeux, et pas juste dans le sapin.