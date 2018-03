Pour des Fêtes zen

Lecture: Une vie sous le signe du yoga

Jeff Krasno est le cofondateur du concept Wanderlust, ces festivals voués au yoga et au bien-être qui ont lieu un peu partout dans le monde. Pour lui, le yoga est une véritable philosophie qui va bien au-delà des postures. C'est un voyage transformateur qui mène vers une ouverture au monde... et à soi. Dans Le guide du yogi moderne, il propose de guider le yogi en vous à travers ce voyage grâce à différentes suggestions de séquences et de postures, des réflexions guidées, des exercices de pleine conscience, le tout accompagné de photos inspirantes... Voilà un ouvrage qui intéressera ceux qui ont envie de plonger plus loin dans leur pratique du yoga.

Le guide du yogi moderne, Jeff Krasno, en collaboration avec Sarah Herrington et Nicole Lindstrom, éditons Marabout, 290 pages, 39,95 $, en librairie.

Nouveauté: «Sauna-sur-l'eau»

Depuis peu, le populaire spa-sur-l'eau Bota Bota a ajouté une nouvelle installation à son offre: un «sauna-sur-l'eau». Cette nouvelle construction qui surplombe le fleuve propose un sauna sec, une salle de repos avec cheminée offrant la vue sur le port de Montréal et le Vieux-Montréal, ainsi qu'un accès direct à l'eau du fleuve, accessible tous les jours de l'année. À découvrir lors de votre prochaine visite, en essayant un des nouveaux forfaits pour les Fêtes proposés par le spa: le Nautilus (avec massage et vin et formage), le Méduse (avec manucure au gel et massage à quatre mains) ou L'Aurora (avec massage et peignoir à rapporter chez soi).