Pour les tout-petits

LE CHÂTEAU DE PONEYS



Après le film, le jouet : ce beau grand château (73 cm) regroupe deux mondes, en haut le palais, en bas le monde sous-marin. Tous les accessoires (une trentaine en tout) pour rejouer les scènes du film (et en inventer de nouvelles) sont inclus, en plus de deux personnages clés : la reine Novo et Spike, le poisson-globe. Dès 3 ans. My Little Pony : The Movie - Château Canterlot et Aquastria, 119,99 $