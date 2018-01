Des frigos hors de l'ordinaire

Les réfrigérateurs se transforment sous nos yeux. Ils se distinguent de mille et une façons, que ce soit en intégrant une machine à café qui peut être préprogrammée, en comportant un écran à cristaux liquides ou une porte vitrée, ou encore en ayant un intérieur noir pour mieux faire ressortir les aliments. Un hasard? Bien sûr que non.

«Lorsque les consommateurs songent à rénover leur cuisine, ils pensent en premier au réfrigérateur, puis se procurent les autres appareils», constate Michelle Donet, directrice de marque sénior, notamment pour Whirlpool, au Canada.

Les innovations se multiplient. Des électroménagers GE branchés à l'internet peuvent dorénavant être contrôlés à distance. Pour un réfrigérateur de la collection GE Café doté du système d'infusion Keurig K-Cup, cela veut dire que le chauffage de l'eau peut être programmé pour avoir son café au moment désiré.

Certains réfrigérateurs LG et Samsung ne sont plus les seuls, par ailleurs, à être dotés d'une «porte dans la porte» afin d'avoir rapidement accès aux jus et au lait sans ouvrir la grande porte au complet. Des appareils Whirlpool et KitchenAid emboîtent le pas. Pour se démarquer encore davantage, le futur modèle KitchenAid à double porte et à profondeur d'armoire comprendra aussi un plateau amovible, dans lequel pourront par exemple être disposés des fromages. Quelques touches de faux bois assorti seront également ajoutées.