Miss Cloudy: origamis d'intérieur

Rayonnante malgré la grisaille hivernale, Pauline Loctin, alias Miss Cloudy, plie une feuille de papier au grain épais avec une rigueur et une rapidité impressionnantes. Quelque 80 plis sont nécessaires pour cette décoration Happy Wall en 3D. Un fragment délicat vendu (sous cadre) à la boutique en ligne de la marque. «J'ai intitulé cette collection, présentée l'automne dernier à la galerie-boutique Bref, dans le Mile End, en souvenir d'une dame qui m'a confié que mes origamis la rendaient heureuse», dit-elle en souriant.

Jusqu'alors, les pliages géants de Pauline habillaient des boutiques, des musées ou des hôtels pour des événements glamour. L'installation conçue pour la thématique papier de la galerie Bref orne d'ailleurs un mur de son nouveau studio investi en octobre dans l'espace créatif Artgang.

C'est un cadeau qui a fait rebondir Pauline, titulaire d'une maîtrise en musicologie et violoncelliste, de notes de musique en plis pointus. Pendant l'été 2014, un ami lui offre pour ses 30 ans un livre sur les techniques de pliage destiné aux designers qu'elle a glissé dans sa valise les vacances venues. «Je rentrais voir mes parents en France et je voulais faire une pause d'internet, explique-t-elle. Je me suis installée sur la terrasse et j'ai enchaîné les pliages.»