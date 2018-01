Salon Maison & Objet: pleins feux sur les nouvelles tendances

Style scandinave toujours en vogue

Élue designer de l'année par Maison & Objet, Cecilie Manz a le don de façonner les éléments utiles pour les rendre beaux, dans un style d'une grande simplicité.

On retrouve le confort et la fonctionnalité caractéristiques des meubles scandinaves dans les créations de cette Danoise.

La simplicité des lignes, l'utilisation de matières naturelles et plus spécifiquement de bois clair reflètent l'esprit nordique et son art de vivre chaleureux.