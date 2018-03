Des morceaux du métro à la maison

Depuis presque un an, la Société de transport de Montréal fabrique des accessoires aux couleurs du métro et de l'autobus. Pour souligner le premier anniversaire de sa boutique, la STM et son partenaire Motivo nous ont conviés à une visite de l'atelier où sont fabriqués la plupart de ces accessoires.

Si la STM est une institution bien de chez nous, les objets dérivés qui la représentent le sont tout autant. C'est dans un entrepôt de l'arrondissement de Saint-Laurent que la presque entièreté de la collection STM prend vie.

«Ça a poussé énormément depuis la dernière année. On a commencé avec quelques coussins et quelques tasses, et aujourd'hui, on a au-dessus de 400 produits», se réjouit Luigi Vendittelli, président de Motivo, une ancienne boutique de cadeaux de la rue Saint-Zotique qui s'est réorientée dans le commerce en ligne.

On peut donc se procurer des coussins, des cadres, des tasses, des adhésifs muraux, des étuis à téléphone, des porte-clés et de nombreux autres accessoires aux couleurs de la STM, d'hier à aujourd'hui. Plusieurs motifs représentent l'une des 68 stations de métro du réseau, alors que d'autres reprennent des formats réduits d'autobus ou d'anciennes correspondances au style rétro. Tous les objets sont vendus en ligne sur le site de la boutique STM - moyennant des frais de livraison -, mais aussi dans une dizaine de magasins, dont Chez Farfelu et Le Parchemin.