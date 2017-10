Inspiration finlandaise

La chaise 60 d'Alvar Aalto, le père du design moderne finlandais, créée en 1933, est ainsi devenue une icône du design contemporain maintes fois imitée par de grandes marques scandinaves au nom d'un «héritage spirituel».

Dans l'ombre de la Suède et du Danemark, l'influence du design finlandais se retrouve néanmoins aux quatre coins du monde, y compris au Québec, où la pureté de ses lignes séduit les jeunes en quête d'un design porteur de sens.

Alvar Aalto, l'éclaireur

L'empreinte d'Alvar Aalto se retrouve dans toute la ville, des bâtiments prestigieux, comme le Finlandia Hall en marbre, aux lampes et poignées de porte d'espaces commerciaux.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement finlandais a confié au designer et architecte la tâche de reloger 400 000 réfugiés. Pour eux, il a poussé à l'extrême son approche fonctionnaliste de l'habitat à travers l'aménagement, mais aussi le choix d'un mobilier élémentaire et multiusage.

Sa maison et son studio, qui héberge la Fondation Alvar Aalto, dans la banlieue d'Helsinki, se visitent comme un lieu de pèlerinage.

«Alvar Aalto privilégiait les espaces de vie, plus larges, aux espaces privés, plus petits», explique Kersti Tainio, guide attitrée de la Fondation Alvar Aalto.

Le gain de place était un souci constant. Inspiré par les atriums grecs, il dessine ainsi l'étage de son domicile familial avec un salon central donnant sur des chambres relativement étroites. Autre priorité: l'ouverture sur l'extérieur avec un jardin intégré à l'habitation.

Quarante et un ans après sa disparition, l'oeuvre du designer est plus actuelle que jamais. Il était l'an dernier à l'affiche d'une exposition à New York, et la marque de mobilier et d'éclairage Artek, fondée avec sa première femme, Aino, a sa place dans les plus grands salons de design. Une cave d'Helsinki abrite même, depuis 2011, un Artek 2nd Cycle, où les passionnés peuvent admirer, ou se procurer, des pièces rétros du pionnier du design finlandais. Patinées, détournées, repensées, elles ont d'autant plus de valeur et d'âme.

Marimekko, enseigne nationale

Que ce soit en ville ou chez l'habitant, impossible de passer à côté des objets et textiles signés Marimekko. C'est aussi la rigueur de l'après-guerre qui a poussé les fondateurs de la marque, Armi et Viljo Ratia, à vouloir des couleurs et des imprimés forts.

Le soutien de Jackie Kennedy, dans les années 60, a contribué à la réputation qu'ils ont acquise outre-Atlantique. Depuis, ce fleuron du design finlandais multiplie les collaborations avec des illustrateurs et designers à l'inspiration souvent nourrie par la nature.

Tout comme Artek et la marque d'articles de table Iittala, la marque souligne le centenaire de la jeune nation par une collection anniversaire. L'imprimé Veljkeset («frères» en finnois), signé Maija Louekari, fait référence aux légendes populaires finlandaises et à la forêt. Il a été projeté sur un bâtiment historique lors du festival de lumière Lux en janvier dernier, en ouverture des festivités du centenaire de la Finlande. Tout un symbole.