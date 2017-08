Trois chambres, trois univers

Avec du gris, du rouge et du noir, la designer a composé un décor sans âge pour Justin.

Alexis, 11 ans, et Justin, 9 ans, ont découvert leurs nouvelles chambres en même temps que leurs parents, Annie Blouin et Jimmy Bouchard, au retour de leur semaine de relâche. Pendant qu'ils prenaient du bon temps sous le soleil de la Floride, la designer Stéphanie Morin s'affairait dans la maison du quartier Les Méandres, à Québec, avec peintres, menuisiers et ouvriers. Un peu comme Saskia Thuot, l'animatrice de Décore ta vie...

Alexis est fou du hockey. Il est gardien de but et il porte le numéro 1. La designer s'est inspirée d'une affiche du gamin dans son uniforme pour déterminer les couleurs et le thème de la pièce.

Tout tourne autour du hockey. De vraies rondelles ont été transformées en poignées de porte. Des médailles ornent les murs. Une lampe en forme de tableau d'affichage aux couleurs des Penguins de Pittsburgh, l'équipe préférée d'Alexis, a été suspendue au plafond. C'est la designer qui l'a trouvée sur Internet.

«Il fallait se faire accompagner», raconte Jimmy, le papa. «Le temps nous manquait pour magasiner. Et on n'avait pas les talents pour les couleurs et les thématiques.»

Stéphanie Morin a réutilisé les meubles fabriqués par le grand-père maternel des garçons, un ébéniste à la retraite: les deux pupitres, ainsi que la commode et l'ancienne table à langer de Justin. Ces pièces de mobilier de couleur foncée ajoutent une touche masculine et chaleureuse aux deux chambres.

Justin est un touche-à-tout. Le piano témoigne de son goût pour la musique. Mais le gamin aime aussi la lecture, le dessin et les sports. La designer a donc divisé sa chambre en quelques zones informelles. L'unité de la pièce est créée par l'agencement du gris, du rouge et du noir.

Stéphanie Morin est connue pour avoir été propriétaire du Rona de L'Ancienne-Lorette avec son conjoint. Elle y a aménagé une section déco inspirante où elle travaille maintenant à mi-temps. Elle offre aussi ses services comme designer indépendante.

Le projet de la famille Blouin-Bouchard était particulier parce que ses membres étaient absents pendant les travaux. Mme Morin avait «pris le pouls» de ses clients et leur avait fait une présentation en bonne et due forme avant leur départ, avec la literie, les échantillons de couleurs et ses idées d'accessoires. «Les garçons assistaient à la présentation», a mentionné leur papa, qui a suivi le chantier à distance grâce à des échanges par courriels.

Stéphanie Morin estime à 5000 $ par chambre le coût de ces métamorphoses. Le plus beau, c'est que les deux frères ont désormais des chambres sans âge, ni enfantines ni adultes, qu'ils pourront adapter à l'évolution de leurs goûts.