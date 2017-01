Coup de coeur pour le bois brûlé

Tout a commencé par une rencontre. Celle de Guillaume G-Ouellet et Vincent Bouchard. Le premier est travailleur social, le second, géographe. Rien à voir avec le travail du bois, mais tous deux se passionnent pour la construction. «On s'est entraidés pour bâtir nos maisons, et des amis nous ont accompagnés pour développer les techniques», explique Guillaume. C'est là que l'idée leur est venue de travailler le bois pour les autres.

«On avait envie de défis, de concret, de résultats observables et mesurables.»

«Au début, on travaillait sur la galerie, puis on a loué un petit local. Aujourd'hui, on est propriétaires de nos locaux et on est 10 employés», poursuit l'entrepreneur de Saint-Pascal-de-Kamouraska.

Ces autodidactes sont avant-gardistes et cherchent toujours à se singulariser. «Ça fonctionne bien, car on travaille avec des matériaux novateurs; on fait des mélanges de matières en utilisant du métal, du béton, du cuivre, du cuir. Ça donne un style chic et rustique à la fois. Aussi, on a notre propre couleur, on ne copie pas, mais tout nous inspire, des clients aux magazines.» Leur dernière nouveauté majeure: le bois brûlé, une technique employée au Japon depuis deux millénaires, mais totalement nouvelle au Québec.