Woodstock & Cie: convivialité autour de la table

Depuis un an, la vie du couple formé par Catherine Tapin et Philippe Lefebvre a beaucoup changé. D'abord, ils ont démissionné de leurs emplois respectifs pour devenir entrepreneurs. Et ensemble, ils ont fondé l'entreprise Woodstock & Cie, qui fabrique et vend des meubles en bois massif.

Leur petite entreprise de la couronne nord propose des tables de cuisine ainsi que des bancs, achetables en ligne, à personnaliser sur leur site web. Pour le moment, on peut choisir entre six modèles de table, quatre essences de bois, et quelques couleurs d'empattement - noir, blanc ou bois.

Même principe pour les bancs, que le duo a préférés aux chaises pour plusieurs raisons, autant esthétiques que pratiques. «On aimait l'aspect convivial d'un banc avec plusieurs personnes assises dessus, affirme Catherine. D'ailleurs, sur Pinterest, on voit de plus en plus le duo table-banc.»

Sans compter qu'un seul banc peut compter plusieurs usages, poursuit-elle. «On peut le mettre dans l'entrée, au bout du lit, dans la salle de bains... Un banc, c'est super polyvalent, et c'est aussi un beau complément à la table de cuisine.» Bien sûr, leurs tables se marient aussi très bien avec de simples chaises.

Pour le moment, ils fabriquent des meubles pour l'intérieur de la maison seulement, mais Catherine et Philippe ne ferment pas la porte à la création de mobilier pour l'extérieur. Le duo travaille aussi sur d'autres types de meubles, qui devraient voir le jour dans les prochains mois: sofas, tables rondes, bases de lit... «Quand on a lancé la marque, on s'est concentrés sur la table de cuisine, parce qu'on aimait vraiment l'aspect convivial et chaleureux, explique Catherine. Là, tranquillement, on s'en va vers d'autres pièces, mais toujours en bois massif et semi-personnalisables, pour vraiment suivre nos lignes directrices.»