Les grandes surfaces de la récupération

Isabelle Clément

Collaboration spéciale La Presse La Presse

Quand on pense au meuble d'occasion, on pense petites annonces, marché aux puces, vente-débarras. Il existe toutefois d'autres possibilités, des espaces qui réunissent un grand choix de meubles et de matériaux. Dans la grande région de Montréal, on compte trois adresses majeures: EcoDepot, Arte et De tout pour tout.