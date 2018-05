Virgil Abloh dévoile un aperçu de sa collection IKEA

Le géant suédois a donné le mandat au designer adulé des jeunes d'élaborer des meubles adaptés à un premier appartement, qui implique souvent des dimensions (et des bourses!) restreintes.

Virgil Abloh a présenté lundi dernier, dans une vidéo en direct sur YouTube, quelques éléments de sa collection, qui sera constituée d'objets pratiques tout en étant dotés d'une dimension artistique.

Elle comptera au moins un bloque-porte rouge, que le designer propose de placer sous une chaise aux lignes minimalistes, un meuble de rangement en bois et en verre surtout destiné à... exposer des sneakers, ainsi que deux tapis qu'il suggère d'accrocher au mur à la manière d'une affiche: un rouge avec l'inscription «Blue» dessus et un second au style oriental frappé des mots «Keep Off».

La carrière de Virgil Abloh est en pleine ascension en ce moment. Créateur de la collection de streetwear Off-White, conseiller de Kanye West depuis des années, il a récemment été nommé directeur artistique des collections pour hommes de Louis Vuitton.