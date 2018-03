Le mystérieux appart de Damask & Dentelle

Quelques meubles, dont le canapé bleu et la chaise jaune, viennent de chez West Elm. Vanessa vend aussi toutes sortes d'objets qu'elle a créés elle-même avec sa collection Vintage Love par Damask & Dentelle, dont plusieurs coussins.

Cultiver le secret

L'appartement n'est pas ouvert au public. Quand on passe devant, impossible de deviner ce qui s'y passe derrière les portes closes. Surtout qu'il est situé dans une rue résidentielle. «Il y a quelque chose d'un peu clandestin, un peu club privé, qui charme les gens», croit Vanessa Sicotte, qui aime bien cultiver le mystère.

Chaque objet est répertorié sur le site de l'appartement. On peut donc tout acheter en ligne si on ne veut pas se déplacer, mais rien n'empêche les gens de venir voir sur place.

«Je veux vraiment utiliser le modèle d'affaires d'Instagram, précise Vanessa Sicotte. Je vais mettre des photos des objets en ligne et, si ça intéresse les gens, ils m'écrivent.» L'adresse physique leur est alors transmise, et ils peuvent venir faire un tour à l'appartement.

Pour l'instant, le salon et la salle à manger sont meublés, alors que la cuisine est fonctionnelle pour les événements. Il y a aussi deux salles de bains complètes. Peut-être qu'un jour, Vanessa meublera une ou des chambres, qui sont occupées par des bureaux pour l'instant. «Je voulais commencer par les aires à vivre et me donner la place de grandir après», conclut-elle.

https://lappartement.shop/