Le Marché Underground: «repaire» des brocanteurs

Passionnés d'appareils photo anciens, Guy Jeremy et Chantal Trudel en possèdent plus d'une centaine. C'est en France qu'ils ont réalisé leur plus belle trouvaille: un appareil photo en bois de 1910.

Chantal Trudel et Guy Jeremy: Esprit Vintage

Ancienne intervenante familiale passionnée de photographie, Chantal Trudel adore parcourir les routes à la recherche de trésors en compagnie de son conjoint, Guy Jeremy. Auteure du blogue Esprit Vintage, Chantal Trudel a suivi un peu le même itinéraire que Valérie Lalonde. Ouvrant d'abord une boutique rue Wellington, à Verdun, Chantal s'est vite rendu compte qu'elle n'avait plus le temps de partir à la chasse aux trésors et a décidé de tenter l'expérience du Marché Underground, où son conjoint et elle recyclent d'anciens appareils de laboratoire en jolies lampes de style industriel. Elle apprécie particulièrement l'esprit de camaraderie et d'entraide qui règne au Marché.

Objets fétiches: les objets bobo

Chantal Trudel affectionne le genre «bohémien» en décoration: boîtes en métal à motif floral, sacs à main, accessoires féminins et délicats ou tasses de thé font partie des nombreux objets qu'on peut retrouver dans sa boutique.

Hélène Goyette: Atelier des Pas perdus

Comme beaucoup de brocanteurs, Hélène Goyette est «tombée dans la marmite» quand elle était petite. Se retrouvant avec du temps devant elle après la fin d'un contrat, elle a décidé de mettre sa formation d'ébéniste de l'avant et de se lancer dans la vente de meubles. Le style Mid-Century continue d'avoir la cote, et Hélène aime beaucoup les meubles de facture québécoise ou canadienne de cette époque, aussi jolis et moins chers que leurs équivalents scandinaves. Elle se fait un plaisir de restaurer ces meubles.

Objet fétiche: vaisselier

Au centre de la boutique d'Hélène Goyette trône le portrait de sa maman, Lyse, grande collectionneuse de meubles québécois anciens en chêne. C'est à cette dernière qu'Hélène doit sa passion pour les objets du passé.