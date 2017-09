Claste, marque iconoclaste

Les meubles en verre, marbre et quartzite de la jeune marque québécoise Claste ont suscité la curiosité des acteurs du design au salon ICFF de New York, en mai dernier. Ces chaises, bancs, tables de salon et consoles à la fois objets du quotidien et sculptures bousculent les codes du mobilier classique.

L'étiquette minimaliste réunit les architectes montréalais Philip Hazan et Quinlan Osborne, ainsi que le conseiller aux ventes de la galerie de design Latitude Nord, Martin Poitras. Philip Hazan, président de l'entreprise, compte notamment à son portfolio l'intérieur des nouvelles résidences du Four Seasons au centre-ville de Montréal et des boutiques Tommy Hilfiger à Beverly Hills et Londres. «Cela fait sept ans que je travaille avec Quinlan, explique-t-il. Je lui ai confié mon envie de faire du mobilier et, après une exploration du marché à Milan, où nous avons fait la connaissance de Martin en 2015, nous avons décidé de nous lancer en septembre dernier. Nous voyons cette collection comme un prolongement des idées explorées en architecture.»

«Le nom Claste a été choisi en référence au mot du grec ancien "klastós", qui signifie "brisé", car notre design a un côté iconoclaste. Nous rompons avec la tradition.»

Assis dans le vide

Le fauteuil en verre trempé, dont l'assise en onyx rose semble flotter dans l'espace, invite à remettre en question un geste banal du quotidien. La fragilité apparente du siège est un trompe-l'oeil: ses 375 lb combinées à un verre trempé et à une colle UV insoupçonnable en font un meuble ultrarésistant.