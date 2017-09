Le petit boom du carnet

Les clients passent à la boutique Boucle & Papier, dans le Mile End, pour faire le plein de carnets, d'agendas, de crayons, de papier d'emballage et de cartes de souhaits.

Petit engouement

Chez Boucle & Papier, la boutique a triplé son stock en deux ans d'existence, ce qui confirme l'engouement, constate Jessyca Houle. «La vente de papier en ligne, ce ne sera jamais comme les vêtements. Parce que souvent, ce sont des achats plus spontanés, et les gens veulent les voir, y toucher.»

Pour la jeune femme d'affaires, c'est avec les cartes de souhaits que tout a commencé. Pour la petite histoire, sa mère a gardé toutes ses cartes d'anniversaire depuis sa naissance! «C'est parti de là et, par la suite, je me suis dit: il faut bien en vivre. Donc, de fil en aiguille, tout le côté papeterie s'est ajouté.»

Chez Baltic Club, on faisait également des cartes avant d'élargir l'offre aux carnets, aux affiches et même aux épinglettes. Mélanie et Brice viennent d'ailleurs d'ouvrir une boutique, également boulevard Saint-Laurent, tout près de la rue Bernard.

«C'est arrivé presque par accident, explique Brice Salmon avec un sourire. On cherchait un autre local, parce qu'on avait acheté du nouvel équipement qui ne rentrait pas dans notre atelier. Alors tant qu'à faire, on a pris pignon sur rue.» Les entrepreneurs y ont aussi vu une occasion de se rapprocher de leur communauté, et ils en profitent pour donner des ateliers de fabrication de carnets.

C'est justement dans le même local, derrière l'espace boutique, qu'ils conçoivent et confectionnent tous leurs produits. «On est les seuls dans ce domaine à Montréal à tout faire nous-mêmes, du design jusqu'à la vente finale», affirme Brice.

Leurs créations sont vendues dans une centaine de boutiques aux États-Unis, dont Home Goods. En contrepartie, une section de leur magasin montréalais est également consacrée à des marques «amies», qui viennent d'un peu partout et qu'ils se plaisent à faire découvrir aux passants.

Les choses vont si bien qu'ils songent déjà à une deuxième succursale, bien que la première ait ouvert ses portes en mai seulement.

«Un petit plaisir»

Les cartes vendues dans ce genre de papeterie sont plus chères que dans les grandes surfaces, mais elles demeurent abordables.

«C'est un petit plaisir qu'on peut se faire pour pas cher, autant si on a une mauvaise ou une bonne journée», croit Jessyca Houle, dont la grande majorité de la clientèle est d'ailleurs féminine.

«Parfois, s'offrir un nouveau cahier peut être synonyme d'un nouveau départ.»

Le papier a aussi un petit côté solennel, voire émotionnel. «Donner une carte, ça reste quelque chose de spécial», note Mélanie Ouellette.

Objets de collection

La tendance papeterie n'est sûrement pas près de s'éteindre, parce que les jeunes en sont très friands, selon Brice Salmon. Et surtout, ils ont tendance à collectionner ces beaux objets plutôt que de les utiliser! «Les cartes de souhaits, ils ne les envoient pas, précise le cofondateur de Baltic Club. Ils les gardent, ils les accrochent... Même chose pour les carnets de notes: souvent, ils n'osent pas écrire dedans, car ils ont peur de les abîmer.»

Une chose est certaine, ces jeunes sont séduits par l'aspect unique de ces créations. «Ce qu'on vend, il suffit d'aller sur l'internet et ils en trouvent à la pelle. Mais le fait d'avoir quelque chose de tangible, tout de suite, fait main, ici, ils aiment beaucoup», conclut Brice Salmon.