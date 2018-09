Un palier bien pensé

«Pour moi, le palier est comme un présentoir, car il est très encadré par l'escalier; l'effet visuel est donc très fort», remarque la designer d'intérieur Gabriela Sube Avalos, d'Avalos Design. On peut y mettre des trophées, une oeuvre d'art. Un grand tableau y trouve d'ailleurs souvent bonne place, car on peut l'admirer avec du recul. «C'est un endroit intime de la famille, propice à exposer des photos personnelles. On peut les mettre dans des cadres identiques ou non, créer des effets de symétrie ou pas: tout est permis», précise la designer d'intérieur Mélyssa Robert, pour qui le plus important est d'habiter l'espace. Les minimalistes peuvent simplement mettre une plante. La verdure est d'ailleurs bienvenue, parce qu'elle donne un souffle printanier particulièrement agréable en hiver. «Il y a de très belles plantes artificielles, plus recommandées si le palier manque de lumière», dit Gabriela Sube Avalos.

Une place de choix

Comme le palier est isolé, c'est l'endroit idéal pour mettre en valeur les meubles et objets dont on ne veut pas se départir, mais qui ne cadrent nulle part dans le décor de la maison. «Ici, ça n'a pas besoin de s'agencer avec autre chose», dit Mélyssa Robert. Ainsi, des assiettes dépareillées font bel effet au mur, un meuble antique donne du cachet et un joli siège embellit l'espace. «Peu importe qu'il soit confortable, il est là juste pour le décor!», souligne Gabriela Sube Avalos. On peut aussi simplement habiller le mur: couleurs vives, joli papier peint, murale, planches de bois ou brique... tout est possible et on n'hésite pas à faire preuve d'audace. On peut aussi créer un mur de lumière en optant pour des appliques dont le faisceau lumineux caresse la cloison. Des encastrés placés au bas du mur donnent également un bel effet. Un beau lustre, une lampe d'appoint... là encore, tout est autorisé dans le but de magnifier l'espace. Il faut juste veiller à ce que l'éclairage n'éblouisse pas quand on emprunte l'escalier.»

Une micropièce

Il est possible d'aménager un bureau, un coin lecture et même un espace télé dans un tout petit espace, à condition de bien prendre les mesures pour choisir des meubles adaptés. Enfin, l'endroit peut servir de rangement aux effets communs à la famille, comme le linge de maison, les jeux de société. «C'est une bonne place pour accrocher les casques, car ils sont très encombrants. On peut choisir de les cacher ou de les laisser en vue sur des crochets pour un look sympa», conclut Gabriela Sube Avalos.