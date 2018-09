Chez... Julie et Sébastien

La maison de Julie et de Sébastien pourrait être celle d'un conte de fées en lisière d'une forêt. Ici, les murs se parent de créatures curieuses, et les trésors du quotidien sont soigneusement mis en scène. Visite d'un lieu où le passé rythme le présent.

Qui habite ici?

Sébastien Lavigne est entrepreneur. Julie Plantier consacre ses journées à Charlie-Rose, 5 ans, et à Sasha, 15 mois, en plus de traquer les objets anciens. Ils ont eu un coup de foudre pour cette bâtisse de 1927 à Lachine, où ils vivent depuis trois ans. «C'était comme dans un musée, les éléments d'époque étaient toujours là : les portes, les fenêtres, les moulures, les radiateurs, les lampes...», se souvient Sébastien.

Salon clair-obscur

Si la maison est meublée de pièces vintage, une concession a été faite pour le canapé du salon en velours gris orage d'IKEA, plus résistant pour cette famille qui compte deux chiens et un chat. Quelques coussins en lin dans des teintes poudrées lui donnent du charme. La table du salon en bambou MacGuire des années 70 a été trouvée sur Kijiji.

À la provençale

Julie, qui a grandi en Provence, aime beaucoup les fibres naturelles. «Lorsque j'ai ouvert mon compte Instagram, il y a deux ans, je voyais souvent des objets en osier sur des comptes français. En en cherchant sur des sites de vente en ligne au Québec, je me suis rendu compte que la mode n'était pas arrivée ici, et que ces meubles ne coûtaient rien», explique-t-elle. Le fauteuil Pomare ou Emmanuelle a ainsi été dénichée pour 20 $.

Souvenir d'enfance

Le pendule ancien appartenait aux grands-parents paternels de Julie (son grand-père était horloger). «Il y a toujours à l'intérieur un petit mot écrit lorsque j'étais enfant qui dit que celle-ci me reviendrait un jour de droit», dit Julie en souriant. Le miroir en bois «soleil», choisi pour casser l'allure carrée du coin cheminée, provient d'une grande surface.

Vaisselier à portes ouvertes

Dans la salle à manger familiale, un vaisselier en érable d'époque a été conservé sans vitres pour mettre en évidence un joli service de table crème et des plantes vertes. La volière, qui daterait du XIXe siècle, a été ramassée sur le bord d'une route de campagne.

Papier peint animalier

Julie et Sébastien ont posé un papier peint, à la fois naïf et discret, de l'artiste parisienne Florence Balducci sur un mur de la cuisine. L'étagère a été fabriquée avec une planche de grange de leur précédente maison à la campagne. Les armoires ont été peintes en vert, puis en noir, avant d'être poncées pour obtenir cette teinte nuancée.

Ambiance de sous-bois

Une peinture aux reflets métalliques gris vert, qui crée une ambiance presque magique, a été choisie pour les chambres rétro des enfants. Le petit lit de Sasha date des années 60.

Lit de princesse

Il a fallu un an et demi de recherches à Julie pour trouver ce lit vintage, fabriqué en France, pour la chambre de Charlie-Rose. La lampe à abat-jour, montée sur un cheval de bois déniché chez un antiquaire, accompagne la petite fille depuis ses 6 mois.

Suspensions maison

Une bibliothèque en osier a été installée dans le coin salle de jeux de la chambre de Charlie-Rose. Comme chez son petit-frère, on trouve une petite décoration faite par Julie avec des branchages et, ici, des boules de Noël en papier.

Portes de lit

Deux vieilles portes ont été poncées, puis assemblées pour servir de tête de lit au couple. La toile avec les mouettes est l'oeuvre de la grand-mère de Julie. «Elle représente ce qui me manque le plus ici: la mer», confie-t-elle. Le panier en osier accueille les chemises de nuit de Julie, ainsi que des photos de famille et des cartes de Sébastien et des enfants.