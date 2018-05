Le nouvel âge de pierre

Un engouement grandissant

La designer d'intérieur Karine Matte, de Matte et Glossy, constate un engouement croissant pour les pierres semi-précieuses. «La lithothérapie est de plus en plus populaire dans la société et ça se ressent en décoration. Qu'on croie ou non au pouvoir des pierres, il demeure que c'est un objet magnifique à intégrer dans un espace», explique-t-elle.

Karine Matte l'admet: son père lui a transmis une passion pour les pierres à un très jeune âge. À sa mort, il lui a d'ailleurs légué une grande collection de roches colorées qu'elle dispose sur sa table de salon, sur le rebord de sa fenêtre de bureau et sur la commode de sa chambre à coucher.

Les pierres s'intègrent plus facilement dans les décors actuels que dans les décors contemporains qui avaient la cote, il y a une quinzaine d'années, dit Karine. Avec la tendance du slow design qui est très forte de nos jours, on réfléchit davantage à son impact sur l'environnement lorsqu'on achète un meuble ou un accessoire, explique-t-elle. On mise aussi sur les objets réutilisables et les éléments de la nature comme le bois, les plantes... et les roches.

La styliste Vanessa Béland, de la boutique en ligne Fleur maison, est également d'avis que les consommateurs se questionnent de plus en plus sur les choix qu'ils font en décoration. Dans le mouvement qu'elle appelle le conscious living, on privilégie les objets aux fonctions multiples comme une lampe de sel.

«Dans ce mouvement, on choisit avec soin ce qu'on laisse entrer chez soi et on privilégie les objets multifonctionnels, dit Vanessa. Les lampes de sel s'inscrivent bien dans cette tendance, car elles éclairent, elles embellissent un décor et elles sont bonnes pour l'âme.»

Une maison «rassurante»

Au cours de sa visite au NY NOW en janvier dernier, un salon consacré aux cadeaux et à la décoration, Valérie Kordonourys a remarqué que les pierres semi-précieuses étaient placées sur un piédestal. Elle en a donc acheté huit variétés pour son magasin La Bouticaire, situé à Saint-Lambert. En moins de trois semaines, elle a dû renouveler son stock tellement les joyaux s'étaient vendus rapidement.

«Avec le rythme de vie effréné que nous avons en ce moment, les gens s'accrochent beaucoup à ce qui est spirituel, avance Valérie. Ça suit, à mon avis, les tendances du bohème et du yoga.»

Vanessa Béland ajoute pour sa part que les gens sortent de moins en moins de la maison. Le domicile doit donc être un lieu où l'on se sent bien. Comme certains prétendent que les pierres ont des vertus - de la guérison des peines d'amour jusqu'à l'amélioration des problèmes de sommeil, - elles contribuent (du moins, on le souhaite!) à rendre une maison confortable et sûre.

«Je pense que les gens ne s'en rendent pas tous compte, mais les nouvelles négatives, ça a beaucoup d'impact sur nos vies. Quand ça ne va pas bien dans le monde, les gens ont besoin de se sentir bien à la maison. Notre maison devient notre sanctuaire, notre petit cocon.»