Pratiques meubles hybrides

Toujours efficaces

Éternelles alliées des petits et des grands logements, les tables gigognes occupent peu de place et s'agrandissent aisément pour mieux nous accommoder quand on reçoit.

Cet ensemble de style industriel revisite le traditionnel trio de gigognes en regroupant une grande table à café rectangulaire et deux petites tables d'appoint de même taille.

Polyvalentes, ces dernières peuvent faire office de tables de bout ou encore de chevet.

Table Juni, chez Structube, 269 $