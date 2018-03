L'esprit «chalet» en cinq styles

Les essentielsLes accessoires textiles sont les plus importants. «On met beaucoup de couvertures et de coussins afin d'habiller les canapés et on les change en fonction de la saison.

De la laine épaisse, de la feutrine, de la fourrure, du cuir pour l'hiver, du coton brut et du lin pour l'été. Le lin convient bien à la saison froide également», dit Bertrand Roy, propriétaire de la boutique Côté Montagne, en précisant que le plus important est d'utiliser des matières naturelles et sans brillance.

Les objets évoquant la nature et sa faune sont aussi bienvenus. Par exemple, des canards ou des ours en bois stylisé, des crochets en fer en tête d'orignal, des paniers en osier.

«Les horloges monumentales sont très en vogue et on en trouve dans de nombreux styles», poursuit Bertrand Roy.

Enfin, on multiplie les lampes d'appoint et les chandelles pour créer une ambiance chaleureuse.