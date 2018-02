Précieux éclairage

Les tendances 2018

Les luminaires offrent la possibilité de donner du caractère à un intérieur, d'ajouter une couleur, une matière ou un effet. Du nord au sud, du minimalisme à l'exubérance, voici cinq tendances pour cet hiver et le printemps prochain.

Bijoux

Les luminaires parent de plus en plus nos maisons et appartements à la façon de bijoux. Les globes «perles», évocateurs de l'Art déco, se glissent partout. Les designers québécois tels que Hamster, Larose Guyon et Deschênes luminaire enfilent les suspensions, lampes de table ou appliques. Si les enseignes comme west elm, Zone, Structube ou Mobilia vendent des modèles accessibles, on évitera d'abuser de ce type de luminaires pour leur réserver l'effet que ferait un bijou précieux. Coup de coeur pour le globe opalin TR Bulb de Tim Rundle chez Menu, adaptable sur différents supports.

Fibres naturelles

Les suspensions en fibres naturelles (osier, paille, bambou, raphia...) séduisent les amateurs pour leur côté bohème et vacances. Elles conviennent aux espaces aussi bien classiques qu'industriels ou rustiques. Ces lampes peuvent être posées à peu près partout, notamment au-dessus d'une table de nuit à condition de choisir un petit abat-jour et de le descendre très bas. Elles ont aussi l'avantage d'être souvent peu coûteuses. La majestueuse suspension en bambou Sinnerlig d'Ilse Crawford pour IKEA habille l'espace en légèreté. VdeV et Coeur d'artichaut proposent également plusieurs modèles à prix variés.

Lanternes

Autrefois option de déco à petit prix pour une première installation ou la chambre des enfants, la lanterne venue d'Asie rejoint les intérieurs les plus élégants, que ce soit en suspension, en lampadaire ou en lampe de chevet. L'artiste et designer américano-japonais Isamu Noguchi était un maître du genre. La lumière diffusée par ses créations sculpturales rappelle les rayons du soleil filtrés par les portes coulissantes des maisons traditionnelles japonaises. IKEA et Herman Miller comptent également à leur catalogue des lampes en papier ou en tissu, dont la prestigieuse série Bubble ou Cigar de George Nelson.

Pierre

Élément brut dans un écrin de velours, le minéral s'est taillé une place dans les salons. Les luminaires en pierre réveillent le nomade qui dort en nous. Si le marbre tient le haut du pavé, notamment avec un modèle de table chez la jeune marque québécoise Claste et des suspensions chez &tradition, le béton, plus abordable, plaît toujours. Combiné à du verre, comme pour les modèles Cast de Studio Vit chez Petite Friture, il permet d'allier force et délicatesse. Sur un buffet comme une sculpture ou coiffé d'un abat-jour en tissu, l'effet est garanti.

Filiforme

L'époque où le fil était considéré comme un parasite visuel est révolue. Au contraire, les marques misent sur celui-ci. Il permet d'esquisser de nouvelles lignes ou de nouveaux volumes grâce à un effet d'optique comme pour le modèle String Light de Flos. La suspension linéaire Mile de Lambert & fils en collaboration avec Guillaume Sasseville joue sur une superposition de traits avec des fils pincés dans la structure qui accentuent l'impression d'apesanteur. Nathalie Dewez propose, quant à elle, de jouer avec le fil d'une structure arachnéenne pour disposer la source lumineuse de sa liseuse (lamp06) chez Ligne Roset en fonction de l'envie du moment.