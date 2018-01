Des meubles pratiquement sur mesure

Un modèle gagnant

La concurrence asiatique a fait mal aux fabricants québécois de meubles. Les achats par internet les malmènent aussi. Leur planche de salut? Leur capacité de s'adapter aux goûts de plus en plus variés des Nord-Américains.

«Nous présentons davantage un concept qu'un produit. Tout le monde peut faire des chaises à grand volume, mais tous ne peuvent pas les personnaliser», explique Michel Deveault, président et chef des opérations de Canadel.

«On ne se fera pas de cachette, nos meubles coûtent plus cher que ceux fabriqués en Chine à cause de l'écart de salaire assez appréciable et des normes gouvernementales auxquelles nous sommes soumis. Il faut offrir une plus-value qui se voit à l'oeil», ajoute M. Deveault.

Celle-ci se traduit entre autres dans le choix de tissus (200), de couleurs du bois (52) et de verre (16), répartis dans les six collections de l'entreprise. Chaque jour, les 1150 chaises et 200 tables confectionnées diffèrent les unes des autres.

Les chaises de la marque Bermex sont quant à elles offertes dans un choix de 320 tissus courants, Sunbrella et cuir, et 182 finis et couleurs, pour l'ensemble des collections. «Environ 80 % de ce que nous produisons est fabriqué une seule fois, précise Nancy Villemure, vice-présidente marketing et opérations commerciales chez Groupe Bermex, qui regroupe notamment les divisions Bermex et Dinec. De plus en plus, l'avant et l'arrière des dossiers ainsi que les assises sont rembourrés avec différents tissus. Le choix de capitonnage et le style des coutures donnent aussi un look différent aux chaises.»

La souplesse va jusqu'à acheter la quantité nécessaire de tissu chez Jaymar, par exemple, pour que le canapé de cette marque se marie parfaitement avec les chaises de cuisine fabriquées par d'autres, comme Bermex ou Verbois. «Les intérieurs étant très ouverts, les gens aiment avoir une continuité entre le salon et la salle à manger», constate Sophie Boucher, directrice des ventes chez Verbois.

Chez Bugatti Design, tous les fauteuils et canapés sont faits sur mesure. «On ne tient rien en stock, assure le propriétaire, Enzo Basilicata. Offrir des choses différentes, c'est ce qui nous garde en vie.»