Salle à manger: bien choisir ses sièges

On trouve en magasin une incroyable variété de chaises. La fluidité dans le décor, la planification de l'espace, le design et le confort sont les quatre critères essentiels pour faire le bon choix.

Les ensembles de salle à manger sont délaissés depuis plusieurs années. «Les gens ne veulent plus que ce soit identique. On peut tout faire à condition qu'il y ait une ligne conductrice, par le biais d'un style, d'une forme ou encore d'une couleur», souligne la styliste Carolina Auz. Même son de cloche de la part de Sébastien Fauteux, directeur artistique de l'entreprise canadienne Urban Barn. «C'est d'autant plus important de créer un lien avec l'espace si c'est une aire ouverte», dit-il en ajoutant que les chaises à elles seules peuvent relooker la zone repas. «Il faut veiller à faire son choix en fonction du style de la maison, mais aussi de son mode de vie», poursuit-il. Par exemple, il vaut mieux opter pour un revêtement facile à nettoyer comme le cuir ou le polyuréthane quand on a de jeunes enfants.

Le juste équilibre

Planifier adéquatement son espace de salle à manger en tenant compte de l'encombrement de la table et des sièges contribue à créer une pièce harmonieuse. «Quand l'espace est restreint, on peut acheter une table équipée de rallonges entourée de deux ou trois chaises auxquelles on adjoint deux sièges d'hôte substantiels quand on a des invités. Ces sièges peuvent être utilisés comme des fauteuils au quotidien si on les installe au salon», explique Sébastien Fauteux. L'intérêt croissant pour les modèles classiques joue en faveur de ce type d'aménagement.

«Il y a quatre ou cinq ans, on ne voulait rien savoir du classique, c'est pourtant ce qui revient», estime Carolina Auz, styliste.

Autre option populaire: le banc, qui donne un côté informel et libère l'espace.