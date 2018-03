Bois de grange: des imitations pour préserver le patrimoine

Chez Impex Stone, trois types de revêtements imitent le bois de grange. Ils ont des planches plus ou moins larges, avec relief ou non, dans une variété de couleur. Dans cette chambre, le parement de bois Perle, de la collection Bois 3D, contraste avec le revêtement de pierre Renaissance.

Lorsqu'un client lui a demandé de donner un peu de chaleur à sa cuisine contemporaine, à Saint-Bruno, elle a notamment installé du bois décoratif avec un effet 3D sur le devant de l'îlot. «Utilisé avec parcimonie, c'est intéressant», précise-t-elle.

Le produit, provenant de la collection Bois 3D, est du cèdre dont le processus de vieillissement a été accéléré, puis a été teint, explique Josée Parent, directrice des ventes chez Impex Stone, qui offre plus de 100 produits dans 8 catégories. Trois types de revêtement imitent le bois de grange, ayant des planches plus ou moins larges, avec relief ou non, dans une variété de couleurs.

«Nous le proposons dans des décors modernes en le mélangeant avec du béton, de la pierre naturelle, du métal, du cuir. Il faut oser jouer avec la matière et la texture», précise-t-elle.

À l'occasion, Stéphane Mackarous, propriétaire de Macucina - Armoires & Espace Vie, incorpore du bois vieilli, de type vintage, qui a volontairement un côté rustique. «Les gens désirent s'entourer d'objets plus naturels, moins parfaits, constate-t-il. Ils ne veulent pas des planches unies sans différence de teinte. De notre côté, on essaie de mélanger des matières et d'avoir des textures qui contrastent. C'est plus intéressant pour l'oeil de voir du relief.»

Produits forestiers Ampro, qui profite des avancées dans le domaine de l'impression, constate de visu l'immense popularité du bois ancien. Sept de ses panneaux décoratifs MURdesign s'avèrent des imitations de bois de grange ou rustique. En 2017, celles-ci représentent plus de 50 % des ventes de la marque en Amérique du Nord, révèle Alain Messier, président de l'entreprise de Saint-Hyacinthe, dont l'usine tourne à plein régime.

«Uniboard Canada est notre principal fournisseur de panneaux, faits de fibre de bois recyclée, explique-t-il. Nous avons photographié les plus belles granges, dont les planches ont différentes teintes de gris, de brun, de blanc. Dans les centres de rénovation, c'est hallucinant, ce qu'on a comme succès.»

La particularité? Outre le fait d'être abordables, les panneaux sont conçus de façon à pouvoir être fixés rapidement. «Il y a 15 ans, les projets étaient réalisés en 2 à 3 jours, souligne M. Messier. La nouvelle clientèle est plus pressée. On a adapté tous nos projets pour qu'ils prennent de deux à trois heures.»

En prime, aucun risque d'avoir une écharde...